ECFIT Intertidal 潮間帶

電子商務市場在台灣已處於白熱化的競爭階段，不管是大品牌的電商平台，或是自建官網的品牌商，想要在這個獲客成本越來越高的時代，找到競爭突破口，勢必得更專注在前線的推客行銷，但也因為如此，每每前線衝太快，而整個後勤系統跟不上，導致雙邊不平衡，最終只會讓你從虛幻的雲端重重跌落！



-- 2018.09.07 兩岸暨跨境創新創業交流協會-CIEA