廣告成本增加 10 倍？CRM 已是電商業績成長解方
ECFIT 就是快！不囉嗦！30 分鐘內展開 CRM 行銷
資料匯入不麻煩，10 分鐘搞定
自動抓取 Excel 欄位快速配對，點選之間完成數據整合。解放每天乏味的重複作業人力，系統紀錄資料模板，日後數據梳理一鍵完成。
資料匯出好操作，5 分鐘完成
想要針對特定顧客精準行銷？ECFIT 可從顧客會員與交易資料、購買時間/頻率/單價（RFM）、顧客生命週期（NES）中挑選顧客，輸出再行銷名單，從此回購策略不迷航。
行銷自動化，15 分鐘設計內容自動發送
名單匯出後，整合簡訊、EDM、LINE@ 三大工具，依照指定的行銷條件，系統自動寄送推播行銷內容，簡訊不必一封封打，也能輕鬆維持老顧客互動與忠誠。
ECFIT 數據追蹤與分析模板，一站掌握 CRM 成效
about us
關於 ECFIT 潮間帶
幫助企業打造穩健紮實的後勤沃土，無論潮水漲跌、趨勢起落都能快速適應變化
緣由
- 2012 年以來，iFit 營運模式高度彈性且多元化，牽涉到線上和線下，複雜程度遠比想像中還要高，因此從零開始打造適合 iFit 的系統，大幅提升 iFit 後勤營運的效率與準確度。
ECFIT 第三方倉儲
- 2016 年，因應電商朋友們的需求，移植並整合 iFit 自有的系統與倉庫管理流程，推出 ECFIT 第三方倉儲服務，爾後累積更多經驗，系統各方面的功能皆提升不少。
- 觀察與接觸到有些企業現階段雖沒有入倉的需求，但一樣有進出貨和倉儲、理貨管理系統的需求，卻苦於適當軟體的選擇、導入與維護成本過高的困境。
ECFIT Intertidal 潮間帶
媒體報導
電商後勤救星， 幫你縮減費用提高獲利！
電子商務市場在台灣已處於白熱化的競爭階段，不管是大品牌的電商平台，或是自建官網的品牌商，想要在這個獲客成本越來越高的時代，找到競爭突破口，勢必得更專注在前線的推客行銷，但也因為如此，每每前線衝太快，而整個後勤系統跟不上，導致雙邊不平衡，最終只會讓你從虛幻的雲端重重跌落！
-- 2018.09.07 兩岸暨跨境創新創業交流協會-CIEA
完成策略性千萬元募資！ECFIT打造電商、新零售業者專用CRM工具
由iFit愛瘦身共同創辦人謝銘元成立，主打提供電商第三方倉儲服務的 ECITF(英特泰斗股份有限公司)宣布完成策略性新台幣千萬元投資，投資人包括富盈數據董事長陳顯立、iKala共同創辦人程世嘉及過去曾創辦知名團購網GOMAJI、現為養生餐盒蜂鳥食堂執行長涂孟郊，本輪募集資金將主要投入CRM產品開發及技術人力招聘。
-- 2019.03.12 數位時代 Meet 創業小聚
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